الخارجية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التعديل الأول لقانون جوازات السفر

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.وقالت في بيان، إن القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته.وعدت الوزارة، هذه النتيجة ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف شورش خالد سعيد، إلى جانب متابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار الحرص على حماية وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها.وأكدت وزارة الخارجية أن كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية.

