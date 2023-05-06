الخارجية تعلن استلام (6000) قطعة أثرية عراقية من بريطانيا

الخارجية تعلن استلام (6000) قطعة أثرية عراقية من بريطانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، استلام 6000 قطعة أثرية كانت معارة لدى الجانب البريطاني. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، ، إنه “بجهود إستثنائية وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن، واستكمالاً لصفحات عمل “دبلواسيّة الإسترداد”، سيتم بتاريخ 2023/5/9، استلام (38) صندوقاً يضم آثاراً عراقيّة كانت مُعارة لدى الجانب البريطاني، ويقارب عددها (6000) قطعة، مع اربعة صناديق تضم قطع مقلدة لاغراض الدراسة ولوحتان و(6) صناديق من الكتب”.من حانبها، أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم استعادة 6000 قطعة أثرية استعارتها بريطانيا لأغراض علمية عام 1923.ذكر بيان لوزارة الثقافة، أن عملية الاستلام تمت “بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى استعادة العراق 6000 قطعة آثارية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923”.وأضاف البيان أن “استلام القطع الاثارية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين والمنقبين من العراق وبريطانيا”.

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