الخارجية تعلن مغادرة البعثة الدنماركية العراق لفقدان الأمن فيه

الخارجية تعلن مغادرة البعثة الدنماركية العراق لفقدان الأمن فيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، ان الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك غادر الأراضي العراقية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في تغريدة نشرها اليوم ، ان” الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين”.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين دانت وزارة الخارجيَّة العراقية، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في الدنمارك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهيَّة أنَّ تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ”.وطالبت الوزارة بحسب البيان “سلطات الدول في الإتحاد الأوروبيّ إعادة النظر سريعاً بما يسمّى بحريَّة التعبير وحقِّ التظاهر، وأنَّ يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مبانيّ سفارات جُمْهُوريَّة العراق على أراضيها”.

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