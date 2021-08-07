الخارجية توجه تحذيرا للمهاجرين العراقيين في الخارج

الخارجية توجه تحذيرا للمهاجرين العراقيين في الخارج
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت وزارة الخارجية، اليوم ، تحذيرا للمهاجرين العراقيين في الخارج.وقالت الخارجية في بيان ، انها تتابعُ “باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم”، داعية  “المواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات”.وأشارت إلى أن “الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول”.وأوضحت الخارجية ان وزيرها “فؤاد حسين تلقى عدّة إتصالات من الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير خارجيَّة ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، ووزير خارجيَّة لاتفيا إدغار رينكيفيتش، بشأن المهاجرين العراقيين”، مؤكدا أن “القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة”.وتابعت، ان “الحكومة اتخذت إجراءات مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا وإستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد”، موضحا ان ” إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *