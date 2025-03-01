الخارجية هل يحضر (الشرع) لقمة بغداد أم لا ” لا نعرف” !

الخارجية هل يحضر (الشرع) لقمة بغداد أم لا ” لا نعرف” !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح  الإطاري وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، يوم السبت، بأنه لم يتم التأكد لغاية الآن من حضور الرئيس السوري احمد الشرع الى القمة العربية المزمع انعقادها في العاصمة بغداد.وقال العلوي في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية حريصة على تهيئة المستلزمات كافة لعقد القمة العربية في بغداد، بالتنسيق مع الأمانة العامة للقمة”، مؤكدا أن “القمة ستُعقد في شهر أيار المقبل”.وأضاف أن “قمة بغداد ستعزز من جهود العراق لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة”.وبما يتعلق حضور احمد الشرع إلى القمة، قال العلوي، إنه “لغاية الآن ليس مؤكدا انه يحضر ويشارك في القمة”.

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