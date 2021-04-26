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الموارد المائية:تمدد اللسان الملحي في شط العرب سببه إيران لدمار ما تبقى من العراق
مصدر برلماني:100 نائب فقط حضروا الجلسة الطارئة لمناقشة فاجعة مستشفى أبن الخطيب
الخالدي:الحكومة ستطعن بقانون الانتخابات لعدم اعتماد البطاقة البايومترية
الغرابي:الكاظمي تعامل مع فاجعة مستشفى أبن الخطيب بشكل سطحي
نائب:المحاصصة والفساد وراء تأخير استجواب المسؤولين
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الموارد المائية:تمدد اللسان الملحي في شط العرب سببه إيران لدمار ما تبقى من العراق
نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية بفرض شروطها على حكومة مسرور بعدم استقطاع رواتب الموظفين
الخارجية الإيرانية:المنظومة الاقتصادية والتجارية العراقية جزء من نظيرتها الإيرانية!
وزارة المالية تعلن عن إنجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والطعن بها لن يؤخر تنفيذها
وزارة التخطيط تكشف عن نسب الإنتاج الزراعي في العراق
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- رياضية
صحيفة:عودة النجم راموس للمشاركة في مباريات ريال مدريد قريباً
وزير الشباب والرياضة يبحث مع دول الخليج العربي سبل دعم استضافة الخليج 25 في العراق
الثلاثاء المقبل..قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم
تقرير: المدرب مورينيو يرغب في التجاوب مع أقرب عرض مميز
مانشستر سيتي ينسحب من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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