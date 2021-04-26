الخالدي:الحكومة ستطعن بقانون الانتخابات لعدم اعتماد البطاقة البايومترية

الخالدي:الحكومة ستطعن بقانون الانتخابات لعدم اعتماد البطاقة البايومترية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاثنين، طعن الحكومة ببعض فقرات الخاصة بقانون الانتخابات النيابية ، مبينا ان عدم استخدام نظام البايومتري في الانتخابات تعني بداية الفوضى السياسية.وقال الخالدي في تصريح صحفي، ان “بعض فقرات قانون الانتخابات بحاجة الى تعديلات ضرورية لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل وجودها”.واضاف ان “اهم الفقرات هي توزيع الدوائر الانتخابات واستخدام البايومترية وقد فاتحنا رئاسة الجمهورية والحكومة من اجل الطعن في القانون “.واوضح الخالدي، ان “الحكومة ستطعن في القانون من اجل وضع شرط استخدام البايومترية في اجراء الانتخابات بدلا من احداث فوضى سياسية وتزوير غير مسبوق فيها”.وكان نواب من كتل مختلفة كشفوا في وقت سابق، عن وجود حراك داخل البرلمان من قبل بعض الكتل النيابية من اجل تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات، مشددين على ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت يوم الانتخابات. 

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