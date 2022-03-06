الخالدي:حكومة الكاظمي فشلت في محاربة الفساد

الخالدي:حكومة الكاظمي فشلت في محاربة الفساد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب السابق محمد الخالدي، الاحد، أن حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي “فشلت” بشكل ذريع في محاربة الفساد في العراق.وقال الخالدي في حديث  صحفي،ان” حكومة الكاظمي جاءت بشعار محاربة الفساد في البلاد لكن لم يتحقق اي شي وفشلت بشكل ذريع في تحقيق ايا من اهدافها مؤكدا بان اسباب عدة تقف وراء الفشل ابرزها المحاصصة السياسية التي تعرقل محاسبة الاطراف المتهمة بالفساد”.واضاف الخالدي،انه” وفق الدستور ومضامينه فانه لايجوز قانون تشكيل لجان مثل لجنة ابو رغيف ودور القضاء العراقي في هكذا مواقف التحرك لانه يجب منع ولادة هكذا لجان بعيدة عن الاطار الدستوري العام في البلاد”.واشار الى ان “التخلص من المحاصصة هو البداية الحقيقية للتخلص من المحاصصة وبخلافه كل مايطرح من حملات مكافحة ستنتهي دون نتائج”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *