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الأعرجي للسفير الفرنسي:نرفض استهداف “إيران الحبيبة” من العراق
السوداني لإطاره الحاكم:زيارتي لواشنطن لإستمالة دعم الحكومة الإطارية والحشد الشعبي
السوداني قتل طريق التنمية وميناء الفاو بالربط السككي مع إيران الإرهاب
الخدمات النيابية:الفساد وراء تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية
نائب:مسرور يتآمر على السوداني وعلى باقي الغمّان الإطاريين وخنوعوا له مقابل بقائهم في الكرسي
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واشنطن تعلن رفضها لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة:منذ ستة أشهر ونحن ننادي إسرائيل بوقف الحرب على غزة ولكنها “لاتسمع”
إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل
صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف إطلاق فوري دائم للنار في غزة
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السوداني قتل طريق التنمية وميناء الفاو بالربط السككي مع إيران الإرهاب
نائب:مسرور يتآمر على السوداني وعلى باقي الغمّان الإطاريين وخنوعوا له مقابل بقائهم في الكرسي
وزارة المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم حسب رغبة البارزاني
حزب بارزاني:رفض موظفي الإقليم للإتفاق بين البارزاني والسوداني بشأن الرواتب لاقيمة له
مصدر حكومي:وزارة الكهرباء “غير مستعجلة” على التعاقد مع السعودية والإمارات بشأن مشروع الطاقة الشمسية
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نائب:مسرور يتآمر على السوداني وعلى باقي الغمّان الإطاريين وخنوعوا له مقابل بقائهم في الكرسي
نائب:الكويت تدفع رشاوي بملايين الدولارات إلى مسؤولين عراقيين مقابل التنازل عن الأرض العراقية
بلاسخارت لبارزاني:غصبا على أنف الحكومة الإطارية تحقيق مطالبكم
السوداني لميليشيا الحشد:نحن في خدمتكم وخدمة المشروع الإيراني
وزير المالية السابق: صفقات الفساد في العراق تبرم من قبل دولة الليل
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- اذاعة INN