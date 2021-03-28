الخدمات النيابية تحذر من ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 70%

الخدمات النيابية تحذر من ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 70%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب الشديدي من ارتفاع نسبة الفقر في العراق من 30 الى 70% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الحلول المعيشية البديلة للشرائح الفقيرة والمتوسطة.وقالت الشديدي في حديث صحفي؛ ان “بقاء سعر صرف الدولار سيزيد من حالات الفقر لعدم توفيرمفردات البطاقة التموينية وترك الاسواق المحلية بيد التجار والمتلاعبين”، معتبرة أضرار ارتفاع سعر الدولار “استهدافا لقوت الشعب“.ودعت الشديدي الحكومة الى “تحديد سعر صرف الدولار الى 130 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، لقطع الطريق أمام تجارة فاحشة جديدة تستهدف الطبقات الفقيرة والوسطى في المجتمع ما ينذر بارتفاع معدلات الفقر في البلاد من 30% إلى أكثر من 70% كامل.وطالبت الحكومة بدفع رواتب قيمتها 500 الف دينار للرعاية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة لمواجهة ازمة الغلاء المعيشي الخانقة واضطراب الأسواق الغذائية

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