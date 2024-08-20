الخدمات النيابية تدعو إلى تغيير المناصب الإدارية في الحكومات المحلية

الخدمات النيابية تدعو إلى تغيير المناصب الإدارية في الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم، على ضرورة التغييرات الإدارية في المناصب الخدمية في الحكومات المحلية وفق التقييمات الفنية والمهنية.وقال عضو اللجنة عباس الجبوري، في حديث صحفي، إن “إجراء تقييمات مهينة وفنية لعمل وأداء المدراء في المناصب الخدمية وغيرها في الحكومات المحلية أمر ضروري، ويجب إجراء تغييرات وفق تلك التقييمات، وان تكون هناك تغييرات دورية كي يكون هناك تطور في عمل وأداء تلك الدوائر خاصة الخدمية”.وأضاف، أن “الملاحظات على عمل أغلب الدوائر الخدمية في كل المحافظات، ولهذا يجب أن يكون هناك تقييما ومتابعة لعمل تلك الدوائر والمدراء من قبل مجالس المحافظات والحكومة المحلية، وتغيير أي شخصية مقصرة بعد تقييم العمل، خاصة هناك مدراء في مناصبهم منذ سنين طويلة، ولهذا هم بحاجة الى تقييم”.

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