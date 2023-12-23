الخدمات النيابية: توفير (75) ألف فرصة عمل في العام المقبل

الخدمات النيابية: توفير (75) ألف فرصة عمل في العام المقبل
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  بغداد/شبكة أخبار العراق – اكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، السبت، ان مشاريع العام المقبل ستوفر ما لايقل عن 75 الف فرصة عمل في 15 محافظة عراقية.وقال الساعدي في حديث صحفي،ان “الحكومة ماضية في ستراتيجية البعد الخدمي وهي تتطلع بعد انتهاء انتخابات 18 كانون الاول الى اطلاق 1322 مشروع خدمي بعضها ستراتيجي في 15 محافظة عراقية مطلع 2024”.واضاف،ان “المشاريع ستركز على 11 قاطع بشكل مباشر ابرزها المياه والمجاري والكهرباء والموارد المائية وستوفر بين 75الف -80 الف فرصة عمل وتسهم في انعاش حقيقي للاقتصاد خاصة وان المشاريع ستحرك العشرات من المهن الحرة وتعطي مرونة عالية في التعاملات بين المحافظات لجلب المواد الاولية”.واشار الى ان “اطلاق هذا الكم الكبير من المشاريع سيكون وفق معايير ثابتة من ناحية الرقابة لقطع الطريق امام الفاسدين في الوصول اليها”.وتشهد اغلب المحافظات معاناة قاسية في تردي الخدمات رغم انفاق تريليونات من الدنانير منذ سنوات طويلة على ملف المشاريع بسبب الفساد”.

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