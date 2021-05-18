الخدمات النيابية: تيار مقتدى يسعى إلى اغتصاب منتزه الزوراء وتحويله إلى مجمع سكني!

الخدمات النيابية: تيار مقتدى يسعى إلى اغتصاب منتزه الزوراء وتحويله إلى مجمع سكني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء (18 أيار، 2021) عن وجود محاولات لتيار مقتدى للاستيلاء على متنزه الزوراء، وسط العاصمة العراقية بغداد.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في حديث صحفي، “سمعنا من خلال تسريبات بمواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، عن وجود محاولات لحجة الإسلام والمسلمين مقتدى من الاستيلاء على متنزه الزوراء بقوة السلاح، لكن لا يوجد شيء رسمي بهذا الصدد، ونحن كجهة رقابية لم تصل الينا هكذا معلومة رسمية او شكوى رسمية بهذا الخصوص”.وبين البخاتي أنه “في حال إقدام أي طرف سياسي أو حكومي على هكذا خطوة من تحويل متنزه الزوراء الى مجمعات سكنية وتجارية، سيكون لنا موقف رافض كمجلس النواب وكقوى سياسية، ولن نقبل بهكذا اجراء له تبعات خطيرة وكبيرة على العاصمة بغداد بمتلف الجوانب، بما فيها البيئة”.

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