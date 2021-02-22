الخدمات النيابية لحكومة الكاظمي:القضاء على الفساد أولى من عقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد

الخدمات النيابية لحكومة الكاظمي:القضاء على الفساد أولى من عقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية ، علاء الربيعي دعوة امين بغداد بعقد مؤتمر دولي لاعمار العاصمة بحضور مستشارين دوليين ، مؤكدا ان مدينة بغداد ليست بحاجة لمثل هكذا مؤتمرات بقدر حاجتها لاطلاق حملة خدماتية واسعة.وقال الربيعي في بيان : ان ” امانة بغداد باتت مؤسسة منهكة و عاجزة عن تقديم خدمات يطمح اليها المواطن وبالنتيجة لا يمكن الاستفادة من المؤتمر ومن المستشارين الدوليين”.واضاف ان ” بغداد والمحافظات الاخرى بأمس الحاجة لايادي مخلصة ومهنية وكفوءة للتحرك الخدماتي العملي التنفيذي المباشر من رفع النفايات ، اكساء ، النظافة ، التاهيل لشبكات الصرف الصحي ، دون اللجوء الى خبرة المستشارين الدوليين في ذلك “.وشدد الربيعي ان ” رقابة العمل داخل الامانة ومحاربة الفاسدين يصنع التطور الذي يبتغيه المواطن دون الحديث عن خطط”.

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