الخرافةُ بوصفها صنعةً

محمد صابر عبيد

تتعدد مفاهيم الخرافة ومعانيها ودلالاتها بتعدد الأنساق التي تستخدَم فيها والمرجعيّات التي تعتمد عليها في صياغة المفهوم وتحديد المعنى، ولعل المفهوم الاجتماعيّ للخرافة هو الأقدم والأكثر تداولا ومعرفة وشهرة حين يتعلق بتضاده العام الصريح مع العقلانيّة، فكل ما هو مخالف لمنطق العقل وإجراءاته يمكن إدراجه في حقل الخرافة الذي ينفي حضور الأثر العقليّ ويعمل خارج إطاره، وعلى الرغم من حضور هذا المفهوم لدى أكثر مجتمعات العالم في مرتبة قارّة من مراتب المعرفة، إلا أن تسيّد صنعةِ الخرافةِ على طبقات اجتماعيّة وثقافيّة أدنى من الطبقة المعرفيّة المؤمنة بالعقل ظلت فاعلة في سياق قمع العقل وتسفيهه.