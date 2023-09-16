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الاستثمار النيابية تنتقد إقامة الفندق القطري داخل المنطقة الخضراء
ائتلاف المالكي: السماح لحزب بارزاني العمل في كركوك سياسيا فقط
الأقاليم النيابية:الفساد في حكومة السوداني خارج الوصف
إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان
الخزانة الأمريكية: غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران ما زالت مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي
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الاستثمار النيابية تنتقد إقامة الفندق القطري داخل المنطقة الخضراء
إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان
الخزانة الأمريكية: غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران ما زالت مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي
اليوم ..سعر صرف الدولار = 157000 ديناراً
نائب:الفساد عطل وزارة الصناعة والمعادن
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان
الخزانة الأمريكية: غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران ما زالت مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي
الضمير الإيراني العامري لمسرور:الأموال تأتي بعد الحفاظ على العملية السياسية
مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
الجيل الجديد:رسالة مسرور إلى بايدن لمنع انهيار الإقليم هو من يتحمل مسؤولية ذلك
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