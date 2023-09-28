الخنجر يجمد مكتبه الإعلامي لفشله

الخنجر يجمد مكتبه الإعلامي لفشله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مكتب رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، تجميد عمل مكتبه الاعلامي، عازيا ذلك إلى “الغباء السياسي وتغطياته الفاشلة لعملنا الحزبي”.وقال المكتب في وثيقة ما نصه “نظرا للغباء السياسي للمكتب الاعلامي، وتغطياته الفاشلة لعملنا الحزبي، وعدم الجدية وغياب الحرص والمهنية في العمل، تقرر تجميد عمل المكتب الاعلامي إلى حين مناقشة هيكليته ومعاقبة وإبعاد من كانوا سببا في هذا الفشل”.

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