الخونة..الحكومات الشيعية سلمت إيران 94% من رفات جنودها في الجانب العراقي ولم تطالب برفات العراقيين في الجانب الإيراني

الخونة..الحكومات الشيعية سلمت إيران 94% من رفات جنودها في الجانب العراقي ولم تطالب برفات العراقيين في الجانب الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع عن تحديد 6 مناطق للبحث عن رفات القتلى الإيرانيين في حرب الثماني سنوات .وقال المصدر ، ان “اللجنة المشتركة المعنية بالبحث عن رفات القتلى الإيرانيين دون العراقيين  في معارك حرب الثمانينات ضمن قواطع شرق ديالى الحدودية مع ايران حددت 6 مناطق من أجل بدء عملية البحث والتحري بناء على معلومات تعود لـ35 عاما”.واضاف، ان “عمليات البحث تجري وفق خطط من خلال لجنة مركزية في وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجانب الايراني من أجل الاستدلال على المواقع التي يتعقد بوجود رفات بها خاصة وانها شهدت بين 1983-1986 اشرس معارك حرب الثمانينات وفقد على إثرها آلاف الجنود من كلا الطرفين”.واشار الى ان “عملية الاستدلال تجري من خلال الحفر ضمن شقوق كانت تشكل نقاط مرابطة ومقرات بالاضافة الى ما يسمى بأرض الحرام وتم العثور على العشرات من الرفات في السنوات الماضية”.وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، يبلغ عدد المفقودين العراقيين في الحرب العراقية الايرانية اكثر من 52 ألف مفقود.وبحسب تصريح لمسؤول لجنة المفقودين في إيران، محمد باقر زادي، بعد 2003 إلى حتى منتصف 2023 جرى استلام رفات 47 ألف جندي إيراني، ولم يبقَ سوى رفات 2500 جندي داخل العراق، أما الجانب العراقي، فاستلم  20 ألف جندي، والباقي الآن 50 ألفاً في إيران.وبينما يواصل العراق البحث قام بتسليم إيران 94% من رفات جنودها، بحسب الأرقام المعلنة من لجنة المفقودين، إلا ان العراق لم يتسلم سوى 28% من مفقوديه الموجودين بالجانب الإيراني لأن الحكومات الشيعية بعد 2003 لا تطالب بهم .

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