الخيانة والفساد ..تحالف الحلبوسي:نحن مع “مشروع المقاومة” ونتبرأ من وزير الدفاع!

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هيأة النزاهة تكشف عن فساد في وزارة الصناعة
المالية النيابية:موازنة 2022 ستقدم للبرلمان في منتصف تشرين الأول المقبل
الطاقة النيابية:شراء الغاز الإيراني “خيانة”مقابل هدر الغاز العراقي
الخدمات النيابية:ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني
صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة:بيان تحالف الخنجر مملوء بالكذب
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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