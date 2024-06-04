الداخلية:إلقاء القبض على الذين استهدفوا المطاعم الأمريكية جميعهم من الحشد الشعبي

الداخلية:إلقاء القبض على الذين استهدفوا المطاعم الأمريكية جميعهم من الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين بمهاجمة المطاعم في العاصمة بغداد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، معربة عن ((أسفها على انتماء  المتهمين إلى الحشد الشعبي)) وقيامهم بتلك الاعمال “التخريبية” بحجة استهداف المصالح الامريكية.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه “خلال الأيام 26 و 27 و30 من شهر أيار الجاري حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلاً من: (مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز و معهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين، و مطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة في الجادرية) من قبل أشخاص يستقلون (۷) عجلات ودراجة نارية”، مردفة أنه “على الفور تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع لغرض التوصل الى الجناة من الخارجين على القانون”.ووفقا للبيان، فإنه “وبعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل إلى أسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي إصدار امر القبض بحق المنفذين وفق احكام المادة 4 إرهاب”.وأضافت الوزارة في بيانها أنه “و بعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالعمل الارهابي وجميعهم من الحشد الشعبي ، مشيرة إلى أنه “قد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وستتم متابعة باقي المطلوبين من قبل اجهزة وزارة الداخلية وباقي الاجهزة الامنية الأخرى”.

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