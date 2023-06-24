الداخلية:إلقاء القبض على (8) متسللين آسيويين قادمن من العمق الإيراني

الداخلية:إلقاء القبض على (8) متسللين آسيويين قادمن من العمق الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثمانية اجانب حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية في البصرة قادمين من العمق الايراني.وذكرت الاستخبارات في بيان،  أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (٨) شخص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من العمق الايراني”.واضافت انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة”.

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