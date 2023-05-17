الداخلية:إلقاء القبض على( 8676) تاجر مخدرات ومتعاطي خلال (6) أشهر الماضية

الداخلية:إلقاء القبض على( 8676) تاجر مخدرات ومتعاطي خلال (6) أشهر الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة العمليات الامنية ضد تجار المخدرات خلال الـ 6 اشهر الماضية في بغداد والمحافظات.وذكرت المديرية في بيان ، أنه “نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية عمليات امنية نوعية ضمن محافظة بغداد والمحافظات الاخرى بموجب قرارات قضائية اسفرت عن القاء القبض على 8676 متهماً بتجارة ونقل وتعاطي المخدرات وتم تجريم 4494 مداناً من قبل المحاكم المختصة بعد ان ضُبطَ بحوزتهم 406،783 كيلو غرام من المخدرات بمختلف الانواع و9,275,333 مليون حبه مخدره من حبوب الكبتاجون و456 قطعة سلاح ناري و118 قنبلة يدوية و808 عجلة”، مبينةً أن “الملقى القبض عليهم والبالغ عددهم 4182 متهماً فهم قيد التحقيق والمحاكمة”.وتعهدت المديرية بحسب البيان بـ “المزيد من العمليات الامنية النوعية بحق ما تبقى من تجار المخدرات وكل من لهم مساس بها”.

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