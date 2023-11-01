الداخلية:إيقاف إصدار جواز السفر العادي في شهر آذار المقبل

الداخلية:إيقاف إصدار جواز السفر العادي في شهر آذار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مديريَّة الجوازات العامة في وزارة الداخلية بأنها ستوقف إصدار الجواز الاعتيادي في شهر آذار المقبل 2024 ، مؤكدةً استمرار اعتماده من قبل دول العالم. وقال مدير الجوازات العامة العميد ماجد عدنان، إنَّ”دائرته مستمرة بإصدار الجواز الاعتيادي من خلال فروع المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، بيد أنها ستوقف إصداره في شهر آذار المقبل من عام 2024 بعد أن يتم تحويل جميع دوائر الجوازات إلى العمل بالجواز الإلكتروني”.وأضاف، أنَّ”الجواز الاعتيادي سيكون معتمداً من جميع دول العالم لحين انتهاء مدة إصداره”.وأشار إلى، أنَّ”هناك جهوداً كبيرةً تقوم بها المديرية لتحويل أكبر عدد ممكن من دوائرها للعمل بنظام الجواز الإلكتروني”، مبيناً أنَّ”هناك 22 دائرة ما زالت تعمل بالجواز الاعتيادي”. وذكر عدنان أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح خمس مديريات للعمل بالجواز الجديد في محافظات دهوك والمثنى وذي قار، فضلاً عن محافظتي ديالي وصلاح الدين، إلى جانب فتح مكاتب دبلوماسية لإصداره في هولندا ودول أخرى مدرجة ضمن الخطة التي أعدتها المديرية، لافتاً إلى أنَّ الجيل الثالث من الجوازات معتمد في منظمة الطيران العالمية التي تمنح درجة اعتماد الجواز ولا يوجد أي اعتراض بشأنه لتميزه بمواصفات فنية عالية ومعتمدة عالمياً.

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