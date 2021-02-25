الداخلية:السيستاني سيستقبل البابا داخل منزله وليس في المطار

الداخلية:السيستاني سيستقبل البابا داخل منزله وليس في المطار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، توضيحاً بشأن فرض حظر التجوال خلال زيارة البابا فرنسيس إلى العراق في الخامس من الشهر المقبل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها، إن “فرض حظر التجوال خلال زيارة البابا، يعد سابقاً لأوانه، وهناك تسهيلات للإعلام الأجنبي”.وأضافت الوزارة، أن “استعداداتنا كاملة في تأمين جميع متطلبات زيارة البابا، والزيارة سيكون لها أثر على الوضع الاستثماري والاقتصادي في العراق”.وشددت على أن “نجاح زيارة البابا للعراق مهم معنوياً، وسيفتح آفاقاً أخرى للعالم”.واوضحت ان استقبال السيستاني لبابا سيكون من داخل منزله وليس في المطار.

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