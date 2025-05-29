الداخلية:تكليف عدد من الضباط بمهام ومناصب جديدة

الداخلية:تكليف عدد من الضباط بمهام ومناصب جديدة
آخر تحديث:

 بغداد/  شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الخميس، بتكليف عدد من الضباط بمهام ومناصب جديدة في وزارة الداخلية.وقال المصدر ، انه “تم تكليف اللواء عباس الزاملي بمنصب مستشار وزير الداخلية لاستخبارات المحافظات”.وأضاف “كما تم تكليف اللواء عرفان جلوب بمنصب مدير استخبارات البصرة”.وشملت التغييرات أيضاً، وفقاً للمصدر “تكليف العميد نبيل الكناني بمنصب مدير الأمن السياحي، وتكليف اللواء عباس بطي بمنصب مدير استخبارات بغداد/ الكرخ”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *