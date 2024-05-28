الداخلية:ضبط (2.5) مليون حبة كبتاجون إيرانية الصنع في محافظتي النجف والانبار

الداخلية:ضبط (2.5) مليون حبة كبتاجون إيرانية الصنع في محافظتي النجف والانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، ضبط مليوني ونصف المليون حبة مخدرة إيرانية الصنع في محافظتي النجف والانبار.وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها شكّلت فريق عمل متخصص برئاسة مدير عام شؤون المخدرات نفذت من خلالها عملية استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط مليوني ونصف المليون حبة “كبتاجون” مخدرة  إيرانية في محافظتي النجف والأنبار .

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