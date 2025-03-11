الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة

الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها.وذكر بيان للوزارة : أن “عملاً بمبدأ التدوير الوظيفي ولمقتضيات المصلحة العامة، شهدت وزارة الداخلية إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها، إذ تسنم الفريق هادي رزيج كسار منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واللواء مصطفى أحمد حبيب منصب قائد شرطة محافظة صلاح الدين، فيما تسنم اللواء قنديل خليل محمد منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب.وبارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للقادة الجدد تسنمهم مهامهم، مؤكداً على أهمية العمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين الكرام وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المثمر مع جميع التشكيلات بما يخدم المصالح العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم في أداء واجباتهم المناطة بهم من أجل خدمة العراق وشعبه”.

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