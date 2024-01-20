الدفاع النيابية:زعماء الإطار بما فيهم السوداني قرروا عدم بقاء القوات الأمريكية في العراق

الدفاع النيابية:زعماء الإطار بما فيهم السوداني قرروا عدم بقاء القوات الأمريكية في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم السبت، عن تفاصيل مباحثات اخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال البنداوي في حوار  متلفز: انه “تم الحديث عن جدولة انسحاب القوات الأميركية عند زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن قبل 3 أشهر “. واضاف ان “العراق ابلغ رسميا امريكا بعدم الحاجة الفعلية للوجود الاجنبي بعد تحسن القدرات الامنية والاستخبارية”.وأشار الى ان “إخراج القوات الأجنبية من العراق أحد أهم فقرات برنامج حكومة السوداني الذي صوت عليه البرلمان”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اكد الخميس، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق”، مؤكدا ” ضرورة ضبط الحدود الشمالية مع تركيا وعدم السماح باستهداف الأراضي العراقية.

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