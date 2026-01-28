الدكتاتوري الطائفي المالكي: طز بأمر ترامب سأبقى في منصبي حتى الموت!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- المالكي أرفض امر ترامب في إبعادي عن ترشيحي لرئاسة الحكومة المقبلة وسأبقى في المنصب حتى الموت وطز بالشعب العراقي عسى أن” يموت من الجوع ” المهم منصبي!!. 

