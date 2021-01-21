الدهلكي:تمرير قانون الموازنة وفق الصيغة الحالية “العراق نحو المجهول”

الدهلكي:تمرير قانون الموازنة وفق الصيغة الحالية “العراق نحو المجهول”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رعد الدهلكي ، الخميس ، من تمرير مشروع قانون موازنة العام الحالي وفق الصيغ الحالية، مؤكدا أن ذلك سيذهب بالعراق نحو المجهول.وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وفق الصيغ الحالية الذهاب سيذهب بالعراق نحو المجهول”.وأضاف أن “طريقة كتابة وإعداد الموازنة تناقض نفسها فهي انفجارية في جانب وتقشفية في جانب آخر”، مشيرا إلى أن “البرلمان سيكون له موقف واضح في تحديد صلاحيات الحكومة وعدم إعطاء الحكومة صك مفتوح”.ولفت الدهلكي إلى أن “هناك مؤشرات عدم امتلاك الحكومة لغاية الان أي رؤية اقتصادية واضحة”، منوها بأن “تمرير الموازنة بصيغتها الحالية الذهاب بالعراق نحو المجهول “. 

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