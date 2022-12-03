الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي

الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-تنطلق اليوم السبت، لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، بإقامة مباراتين.ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الأميركي، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب أستراليا، عند الساعة العاشرة ليلاً. 

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