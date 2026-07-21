الدولار يتراجع في بغداد وأربيل.. الأسواق تترقب هبوطاً جديداً أمام الدينار

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي مسارها الهبوطي في الأسواق العراقية، مع إغلاق تعاملات الاثنين، مسجلة انخفاضاً في بغداد وأربيل مقارنة بمستوياتها خلال ساعات الصباح.

وبحسب بيانات السوق، تراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى نحو 150350 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباحاً قرابة 150800 دينار.

كما شهدت محال الصيرفة انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر بيع الدولار نحو 150750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء إلى 149750 ديناراً.

وفي أربيل، واصل الدولار تراجعه أيضاً، مسجلاً سعر بيع بلغ 151050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر شراء عند 150950 ديناراً.

ويأتي هذا الانخفاض وسط متابعة الأسواق لحركة العرض والطلب وتطورات السياسة النقدية، مع استمرار ترقب المتعاملين لمسار أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.