الذين كانوا معارضة

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في خطوة ناجحة..نقابة الصحفيين تقرر منح هوية النقابة لخريجي كليات الإعلام
السفارة الأمريكية تعلن عن تقديمها أكثر من 41 مليون دولار لنازحي العراق
نائب:تعطيل البرلمان من قبل الحلبوسي غير مبرر
التعديلات الدستورية النيابية:الخلافات السياسية وراء تعطيل اعمال اللجنة
الكاظمي:الحكومة مستعدة لتقديم المساعدة لمسيحيي العراق
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السفارة الأمريكية تعلن عن تقديمها أكثر من 41 مليون دولار لنازحي العراق
نائب:الحكومة غير جادة بمحاسبة حكومة الإقليم بشأن إيرادات النفط والمنافذ
تحالف سائرون:عدم وجود اِتفاقية بين العراق والصين
نائب كردي يجدد دعوته للكاظمي إلى اِيقاف تهريب النفط من قبل حكومة الإقليم
الياسري يعلن عن اكتشاف بئر نفطي في بحر النجف
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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