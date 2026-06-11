الرئاسات الأربع تؤكد على “حصر السلاح” وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية

أكدت الرئاسات الأربع في العراق، خلال اجتماع موسع عقد في قصر بغداد بدعوة من رئيس الجمهورية نزار آميدي، دعمها الكامل لملف حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ استقرار الدولة، إلى جانب التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني.وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد ضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حيث جرى بحث شامل للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إضافة إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي وانعكاساته على العراق.وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.كما أكدت الرئاسات دعمها لجهود الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، عبر تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار، وتعديل القوانين بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.وفي ملف حصر السلاح، جدد الاجتماع التأكيد على أن امتلاك واستخدام القوة يجب أن يكون حصراً بيد مؤسسات الدولة الرسمية وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحفظ الأمن والاستقرار وصون سيادة البلاد، مع الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات باتجاه الاندماج الكامل ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية.كما شددت الرئاسات على أهمية دور السلطة القضائية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يهدد أمن الدولة أو يتجاوز على المال العام، بما يعزز من هيبة المؤسسات ويكرس مبدأ العدالة وسيادة القانون.اقتصادياً، دعا المجتمعون إلى ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الوطنية عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات.وفي الشأن الإقليمي، جددت الرئاسات موقف العراق الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية كخيار وحيد لحل النزاعات، محذرة من تداعيات استمرار التوترات على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي وسلاسل الطاقة والتجارة الدولية.وأكد البيان كذلك رفض العراق استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، مع التشديد على تعزيز العلاقات المتوازنة مع الدول العربية والإسلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.