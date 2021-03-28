الرئاسات الثلاث تجتمع مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل لتمرير الموازنة

الرئاسات الثلاث تجتمع مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل لتمرير الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقدت الرئاسات الثلاث، الأحد، اجتماعاً مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل السياسية بشأن الموازنة.وقال مصدر مطلع، إن “الرئاسات الثلاث عقدت اليوم اجتماعاً مع الوفد الكردي واللجنة المالية بحضور رؤساء الكتل السياسية خارج مبنى مجلس النواب”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يهدف إلى حلحلة المشاكل العالقة حول الموازنة”.

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