الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقره البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.وأورد التلفزيون أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذاً.

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