الرئيس الجديد يبحث تعزيز العلاقات مع إيران

الرئيس الجديد يبحث تعزيز العلاقات مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،  اليوم الأحد، سفير  الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد  كاظم آل صادق.وذكر بيان رئاسي، أنه “قدم السفير الإيراني، خلال اللقاء، التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره”.وتابع: “كما جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها،  والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين”.

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