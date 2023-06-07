الرئيس رشيد “سعيد” بالتصويت على الموازنة يوم غد الخميس

الرئيس رشيد “سعيد” بالتصويت على الموازنة يوم غد الخميس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس رشيد في بيان ،اليوم، “يتابع شعبنا باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات”.ورحب رئيس العراق، بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة، مثمنا بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها.وقال رشيد: سنعمل على المصادقة عليها، وبهذا الصدد نؤكد أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين.وتابع بالقول إنه “ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *