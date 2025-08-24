الرئيس رشيد يبلغ عن خرقاً لنزاهة الانتخابات

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، الرئاسات بشكاوي تقدم بها نواب الى رئيس الجمهورية تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرئاسات لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة.ووفقا لرسالة مُذيِّلة بتوقيع الرئيس رشيد، فإن الخرق تم “عبر منح كتب شكر الى آلاف الموظفين في دوائر الدولة بعد ثلاثة أيام من التوقيع على محضر الوثيقة الانتخابية بثلاثة أيام”.وذكر رئيس الجمهورية، “تفاجأنا مساء الخميس بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 آب 2025 إلى 8896 موظفاً في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على محضر الرئاسات بثلاثة أيام فقط”.واتفقت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى) يوم 18 من شهر آب/أغسطس الجاري على شروط “صارمة” تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.

