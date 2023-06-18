الرئيس رشيد يتسلم دعوة رسمية من دولة الإمارات للإشتراك في القمة العالمية للمناخ

الرئيس رشيد يتسلم دعوة رسمية من دولة الإمارات للإشتراك في القمة العالمية للمناخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “الأخير، تسلّم رسالة خطيّة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي (COP28) التي تعقد بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الثاني والخمسين”.واضاف أن “ذلك جاء خلال استقبال الرئيس رشيد، اليوم، في قصر بغداد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، الذي نقل تحيات رئيس دولة الإمارات إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار”، مبيناً أنه “حمّل سعادة السفير تحياته وتقديره وشكره على الدعوة الكريمة إلى رئيس دولة الإمارات وتمنياته للشعب الإماراتي بالمزيد من الرفاهية والرخاء”.وأكد الرئيس  رشيد بحسب البيان “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة”.من جانبه، أعرب السفير سالم عيسى القطام الزعابي عن “شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال”، مؤكداً أن “الإمارات تقف إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره ورفاهية شعبه”، مثمنا “دور النخب العراقية في الإسهام بنهوض وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة”.واشار السفير الى “تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في الطاقة والمياه والاستثمار في العراق”.

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