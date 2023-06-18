الرئيس رشيد يتسلم دعوة رسمية من دولة الإمارات للإشتراك في القمة العالمية للمناخ

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حزب كردي:الإقليم تحت حكم مافيات الفساد
مصدر نيابي:ثلث أعضاء البرلمان غادروا لأداء فريضة الحج للمرة الرابعة على حساب الدولة
نائب يحذر من شحة المياه جراء قطعها من قبل إيران وتركيا مقابل صمت السوداني والبرلمان
حزب طالباني يطالب بتصدير النفط من الإقليم بإشراف الحكومة الاتحادية
نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
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نائب يحذر من شحة المياه جراء قطعها من قبل إيران وتركيا مقابل صمت السوداني والبرلمان
حزب طالباني يطالب بتصدير النفط من الإقليم بإشراف الحكومة الاتحادية
نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
خبير نفطي:130 تريليون متر مكعب احتياطي العراق من الغاز
تعاون تجاري بين العراق والسعودية
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حزب طالباني يطالب بتصدير النفط من الإقليم بإشراف الحكومة الاتحادية
خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة
مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
السوداني:سنبقى نستورد الغاز الإيراني والتجربة الديمقراطية في العراق لامثيل لها في المنطقة!
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