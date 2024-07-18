الرئيس رشيد يثمن الموقف الأسباني تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس رشيد يثمن الموقف الأسباني تجاه القضية الفلسطينية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ثمن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، موقف اسبانيا المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “رشيد استقبل بيدرو مارتينيث مارتين سفير مملكة اسبانيا لدى العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على “ضرورة السعي الدائم لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين”، مشيداً “بالجهود التي بذلها مارتين في هذا المجال، ومتمنيّا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة”.كما ثمن رئيس الجمهورية، موقف اسبانيا المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيها الدائم لتحقيق السلام  في المنطقة. من جانبه، أعرب السفير عن شكره وامتنانه لدعم الرئيس لجهوده الدبلوماسية أثناء أداء مهام عمله، ومؤكداً حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع العراق والارتقاء بها بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *