الرئيس رشيد يصادق على قانون جهاز الأمن الوطني

الرئيس رشيد يصادق على قانون جهاز الأمن الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وذكر المكتب الاعلمي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، أن الرئيس “صادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”.يذكر ان مجلس النواب، صوت يوم الخميس (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”، لافتة، إلى أنه “تم التصويت أيضا على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988”.وأشارت، إلى أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة الحريق في مدينة أربيل”.

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