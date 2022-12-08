الرابطة الشبابية في بعقوبة تخرج من تحالف السيادة بشقيه الحلبوسي والخنجري

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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قاسم حسن عضو رابطة بعقوبة الشبابية في حديث صحفي، إنه “قبل ايام عقد اول مؤتمر انتخابي لشخصية شبابية مستقلة من اجل التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها نهاية 2023 في ديالى”، مبينا ان “عدة نخب شبابية ستبادر الى هذا الدور قريبا جدا”. وأضاف حسن، أن “النخب الشبابية خاصة في بعقوبة بدأت تدرك ضعف القوى السياسية التي مثلت مناطقهم لسنوات طويلة ولم تحقق اي شي ومنها تحالف السيادة لذا بادرت الى اقتحام عالم السياسة من اجل تمثيل مناطقها وربما تحقق مفاجآت خاصة مع وجود دعم عشائري وشعبي لهذه الخطوات”. واشار الى ان “انتخابات مجالس المحافظات خاصة في المناطق ذات الغالبية السنية ستشهد متغيرات مهمة للغاية وربما سيكون السيادة في اضعف حالاته لأنه يواجه سخط شعبي بسبب ضعف الاداء في كل النواحي”. ويمتلك تحالف السيادة 4 نواب في دائرة بعقوبة وهو أكبر تحالف سياسي على مستوى محافظة ديالى بعدما حصد 8 مقاعد نيابية في الانتخابات الاخيرة.

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