الرد الأميركي يبدأ.. قصف مواقع صواريخ ومسيرات داخل إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، رداً على الهجوم الذي طال سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس.

وقالت القيادة في بيان رسمي إن الطائرات الأميركية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع رادارات ساحلية، مشيرة إلى أن العملية جاءت عقب الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية “إم/في إيفر لوفلي” (M/V Ever Lovely) بتاريخ 25 حزيران/يونيو، باستخدام طائرة مسيّرة انتحارية أحادية الاتجاه.

وأوضح البيان أن السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني عند تعرضها للهجوم، واصفاً العملية الإيرانية بأنها “عدوان غير مبرر” يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأضافت سنتكوم أن السلوك الإيراني “يقوّض حرية الملاحة” في وقت يشهد فيه المضيق حركة تجارية متزايدة، مؤكدة استمرار التزام القوات الأميركية بتأمين مرور السفن التجارية وتقديم الدعم والتنسيق اللازم لضمان سلامتها.

كما شددت القيادة المركزية على أن القوات الأميركية “تظل في حالة جاهزية ويقظة كاملة”، بهدف ضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران، والعمل على إنفاذه ومنع أي خروقات قد تعيد التصعيد إلى المنطقة.