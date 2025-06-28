الرمادي تحتضن بطولة أندية العراق لكرة الطائرة الشاطئية

بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، السبت، عن احتضان مدينة الرمادي لبطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية، مؤكداً أنها ستقام يوم الاثنين المقبل في محافظة الأنبار.

وقال اللاوندي، ، إن “الاتحاد قرر تنظيم البطولة في مدينة الرمادي، وقد تم إبلاغ الأندية المشاركة بتهيئة وفودها والاستعداد للتوجه إلى موقع البطولة تزامناً مع موعد انطلاق المنافسات”.

وأضاف أن “الاجتماع التمهيدي الخاص بالبطولة سيُعقد عصر يوم الانطلاق، يليه انطلاق المنافسات الرسمية في المساء من اليوم ذاته”، مبيناً أن “اللجنة المنظمة في الاتحاد، بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في الأنبار، قامت بتجهيز الملعب الشاطئي الذي ستُقام عليه المباريات، والذي تم اختياره على ضفاف نهر الفرات في مدينة الرمادي، بعد استكمال الموقع بشكل نهائي”.