الرميحي يؤكد على إقامة خليجي 25 في موعده المحدد

الرميحي يؤكد على إقامة خليجي 25 في موعده المحدد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي على استضافة مدينة البصرة العراقية خليجي 25 في موعده وكما هو مقرر له مسبقاً .وأضاف في بيان لاتحاد كأس الخليج العربي نشره موقع الاتحاد اليوم السبت :”لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الأخوة في اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم وهناك اطلاع دائم على كافة المستجدات وكافة الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة”.وأوضح، أن “هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة لن يكون سبباً أو ذريعة يتحججُ بها البعض لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة”.وأكد الرميحي قائلاً: “نحن كاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *