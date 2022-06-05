الزاملي:ما يأمر به الصدر ينفذ حتى ولو كان ضد الشعب وعلينا تسديد ديون إيران!!

الزاملي:ما يأمر به الصدر ينفذ حتى ولو كان ضد الشعب وعلينا تسديد ديون إيران!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب،  الأحد، اللجنة المالية البرلمانية إلى التصويت على فقرات مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بهدف دعم عدد من الوزارات بينها الكهرباء.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً “مهماً” للجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل رفعه للتصويت.وقال الزاملي في كلمة له خلال الاجتماع ، “نحن لا نريد إقرار القوانين بالاتفاق بين رؤساء الكتل والاحزاب، وإنما نريد باتفاق داخل اللجنة المالية النيابية”، مؤكدا ان “اي خلاف داخل اللجنة سيعكس على عمل المجلس واقرار القوانين”.وأضاف أن مقترح القانون مهم، وان وزارة الكهرباء مديونة  لإيران الحبيبة بخمسة ترليونات، و500 مليار دينار، مشيرا ان وزارتي الرعاية الاجتماعية والتجارة تحتاجان أيضا إلى تخصيص مالي.وتابع الزاملي بالقول “نحن نتمنى التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة من أجل عقد جلسة والتصويت على القانون”.وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الزاملي إن قانون الأمن الغذائي هناك من يؤيد إقراره وهناك من يعارضه، مستدركا القول “لكن بالمجمل ان هناك نية لمجلس النواب للتصويت على القانون بأقرب جلسة لمجلس”.

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