الزاملي وكوتراشيف يبحثان تعزيز العلاقات العراقية الروسية

الزاملي وكوتراشيف يبحثان تعزيز العلاقات العراقية الروسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والسفير الروسي ايلبروس كوتراشيف، الأحد، تطورات الأزمة الأوكرانية، في حين أكدا على توسيع التعاون في ثلاثة مجالات.وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ، أن “الزاملي استقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرفق له، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، وتطورات الوضع الروسي – الاوكراني”.وأكد الزاملي، وفقا للبيان “ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وبما يحقق مصالح البلدين”، مبيناً، أنه “تمَّت مناقشة أحوال الطلبة والجالية العراقية في روسيا”.ودعا الزاملي الى “تسهيل اجراءات منح الفيزا لهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم”.بدوره، أبدى السفير الروسي، “استعداد بلاده لتعزيز العلاقة مع العراق والعمل معاً لتجاوز جميع التحديات لا سيما الاقتصادية والأمنية، ودفع التعاون بين البلدين بما يليق بتأريخ ومصالح الشعبين”.

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