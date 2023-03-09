الزراعة النيابية:إدخال الري الحديث أنقذ مساحات شاسعة في العراق

الزراعة النيابية:إدخال الري الحديث أنقذ مساحات شاسعة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شخصت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الخميس، أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين والزراعة في العراق ، مشيرة الى ان الموازنة للعام الجاري ستكفل التخلص من بعض الضغوط التي تواجه الفلاح.وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي في حديث صحفي، أن “الفلاحين يعانون من صعوبة الحصول على المستلزمات المجهزة للفلاحين كالبذور والسماد مما يضطر الفلاح الى شرائها بأسعار السوق السوداء “. وأضافت أن ” لجنتها عازمة على دعم الفلاح وتأمين كافة المخصصات المالية في موازنة 2023 “، وأشارت إلى ان ” إدخال الري الحديث أنقذ مساحات شاسعة في العراق “.وتابعت أن “انطلاق الاسبوع الزراعي جاءت لدعم المحافظات و الاستماع والإطلاع على أبرز المشاكل التي تعترض عملية تنشيط القطاع الزراعي وتفعيلا للدور التضامني بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة تحديات شحة المياه والتغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الفلاح و الأراضي الزراعية والبيئة .

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