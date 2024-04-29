الزراعة النيابية:إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم في خلق فرص عمل كثيرة

الزراعة النيابية:إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم في خلق فرص عمل كثيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم بخلق فرص عمل كثيرة ويساعد على الارتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوت يوم أمس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف بها للخريجين الزراعين والأطباء البيطريين، وهذا القانون يخدم المهندسين الزراعيين وخريجي معاهد الزراعة والثروة الحيوانية والإعداديات الزراعية”.وبينت أن “هذا القانون سوف يساهم بشكل كبير بدعم المهندسين الزراعيين وسيسمح بتمليك قطع الأراضي الزراعية لمن يقدم مشروعاً ذا جدوى اقتصادية، وبالتالي هذا القانون سيكون داعماً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمهندسين وخريجي كليات الزراعة وكليات البيطرة”.

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