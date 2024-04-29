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وزارة المالية:إيرادات النفط تشكل 91% من الموازنة العامة
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
الزراعة النيابية:إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم في خلق فرص عمل كثيرة
حكومة الإقليم:الحشد الشعبي خراب العراق وإلغائه ضرورة وطنية
تحالف الفتح:وزير الخارجية فاشل ويجب تبديله
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وزارة المالية:إيرادات النفط تشكل 91% من الموازنة العامة
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
الزراعة النيابية:إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم في خلق فرص عمل كثيرة
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