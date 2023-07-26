الزراعة النيابية:الكويت تستغل ضعف السوداني وتمنع الفلاحين العراقيين من الوصول لمزارعهم

الزراعة النيابية:الكويت تستغل ضعف السوداني وتمنع الفلاحين العراقيين من الوصول لمزارعهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، الأربعاء، عن استضافة قائد قوات الحدود الرابعة داخل مجلس النواب بعد منع الكويت الفلاحين من زراعة أراضيهم العراقية.وقال الصالحي في حديث  صحفي، إن “قوات الحدود الرابعة أقدمت على منع العشرات من الفلاحين على الشريط الحدودي مع الكويت من حراثة أراضيهم وزرعها”.وأضاف أن “منع المزارعين من زراعة اراضيهم الحق ضررا بالمزارعين المحليين وسيؤدي الى تراجع الأمن الغذائي في العراق عموما والبصرة خصوصا”.واوضح الصالحي، أن” لجنته ستستضيف قائد حدود المنطقة الرابعة للوقوف على اسباب منع المزارعين من زراعة اراضيهم “.وحذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية من آثار الجفاف الذي يصيب محافظات الوسط والجنوب، مشيرة إلى أن العراق يمر بمرحلة “الموت السريع”.

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